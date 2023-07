Emergenza caldo, “sindaco fermi lavori nei cantieri nelle ore più torride”

“Depositata una mozione per impegnare il sindaco di Enna ad emanare una direttiva di servizio che vieti l’attività lavorativa nei cantieri pubblici e privati dalle ore 14 alle ore 17″.

Iniziativa del Pd e di Nuova cittadinanza

Si tratta di una iniziativa che porta la firma dei gruppi consiliari del PD e di Nuova cittadinanza per via dell’emergenza caldo, capace di stritolare in una morsa la Sicilia e l’intero territorio ennese ma soprattutto di mettere a rischio l’incolumità di coloro che lavorano all’aperto, tra cui, in particolare gli operai edili.

“Il caldo straordinario di questa estate mette in serio pericolo la salute delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nei cantieri all’aperto nelle ore più calde della giornata” spiegano i due gruppi consiliari.

L’appello di Venezia e Rapè

Nella loro nota, Pd e Nuova cittadinanza assicurano di aver raccolto “l’appello lanciato dalla segretaria provinciale del PD Katya Rapè e facendo seguito alla recente iniziativa parlamentare del deputato PD Fabio Venezia”.