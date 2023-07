Strade sporche e pensiline a pezzi, protesta di 4 consiglieri di Valguarnera

Chiedono degli interventi di bonifica di alcune strade e la riparazione di diverse pensiline 4 consiglieri comunali di Valguarnera che hanno scritto alla sindaca. Angelo Bruno, Filippa Greco, Filippa D’Angelo ed Luca Bn hanno raccolto, in questi giorni, le segnalazioni dei residenti che si lamentano per le condizioni di pulizia, specie in un momento come questo dove il caldo rischia di creare dei problemi di natura igienica e sanitaria.

La lettera alla sindaca Draià

“In questi giorni abbiamo inviato per mezzo pec diverse segnalazioni all’attenzione del sindaco, degli assessori e degli uffici competenti” scrivono i 4 consiglieri.

Le criticità

“Segnalazioni che riguardano diverse criticità che ci hanno sottoposto i cittadini: pulizia di alcune strade, installazione di nuovi cestini nelle vie principali, sostituzione della pensilina all’ingresso del cimitero, le condizioni di un tratto di via Archimede” aggiungono i consiglieri. Che lanciano un appello. “Ci auguriamo che le nostre richieste e le nostre segnalazioni verranno, in tempi brevi, accolte dall’amministrazione comunale, anche perché si tratta di criticità che sono presenti ormai da tempo”.