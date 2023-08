Raccolta abiti usati nel caos, Comune sposta cassonetti nel Ccr

E’ iniziata l’operazione di rimozione dei raccoglitori degli abiti usati stabilita dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca di Aidone Annamaria Raccuglia. Portati via quasi tutti i cassonetti situati in vari punti del territorio cittadino. Un sistema di raccolta che da tempo palesava forte criticità. I punti, infatti, sempre più spesso, stavano assumendo il carattere di micro discariche con rifiuti di ogni genere abbandonati attorno ai cassonetti, che, peraltro, stracolmi di vestiti, venivano svuotati sempre più sporadicamente.

Le difficoltà dell’azienda

Uno spettacolo indecoroso da vedere, soprattutto nei luoghi di maggior interesse turistico (piazza Dante). Spiega l’assessore comunale Nunzio Ciantìa con delega all’Ecologia e Ambiente:”La scelta di rimuovere i cassonetti nasce dalla palese difficoltà dell’azienda proprietaria dei contenitori, sollecitata più volte, di garantire con cadenza costante e periodica, il loro svuotamento. Ma, soprattutto, per contrastare il fenomeno dell’abbandono sistematico di rifiuti di ogni genere fuori dai contenitori e nelle vicinanze,

situazione che crea problemi di carattere igienico-sanitario oltre a recare danno al decoro urbano”.

Cassonetti trasferiti al Ccr

I cassonetti sono stati trasferiti al Centro comunale di raccolta, in contrada Montagna, dove questo

tipo di rifiuto potrà essere conferito nei giorni e negli orari di apertura. L’amministrazione comunale

sta pensando anche ad un altro tipo di agevolazione per i cittadini.”Per consentire, tuttavia, agli

utenti di continuare a conferire correttamente questo genere di rifiuto stiamo predisponendo un

giorno di raccolta mensile porta a porta, così come previsto a tutt’oggi per gli ingombranti.

Confidiamo nella collaborazione di tutti. Aidone è più pulita se ognuno di noi fa la propria parte”.

La rimozione dei cassonetti non è stata del tutto ultimata, manca ancora qualche altro contenitore da

spostare come quello di piazza Kennedy.

Angela Rita Palermo