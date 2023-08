Stop a esondazioni, 3 milioni per i lavori al Dittaino ed al Calderai

Il Dipartimento regionale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, comunica che è stata finanziata dalla Regione siciliana la somma di euro 3.280.600,00 per interventi indifferibili ed urgenti e per la progettazione degli stessi, da effettuarsi sul demanio idrico fluviale della Provincia di Enna.

Il fiume Dittaino ed il torrente Calderai

Le opere della sezione idraulica da realizzare riguardano nella fattispecie gli alvei del fiume Dittaino e del torrente Calderai e che sono finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico. La Regione ha inserito il finanziamento dei lavori sotto la voce “Valguarnera nel territorio comunale di Assoro “EN)”. (Programma operativo complementare (POC) 2014-2020. Tutto ciò a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/ 2021 e della n. 497 del 20/09/ 2022 che ha deciso di assegnare all’autorità di bacino idrografico la somma complessive di oltre 12 milioni e mezzo di euro distribuita negli esercizi 2023-2024 e 2025, di cui oltre tre per la provincia di Enna.

La convenzione

A tale scopo, vista l’urgenza, è stata già stipulata in data 27 giugno scorso una convenzione tra l’Autorità di Bacino, soggetto competente e titolare delle risorse stanziate, a valere sul POC 2014-2020 per gli interventi dell’Asse 2 Azione 2.2.1 e il Dipartimento Regionale Tecnico che assume le funzioni di soggetto attuatore con compiti di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti lavori denominati come su citato “Opere di ripristino della sezione idraulica degli alvei del fiumi Dittaino e del Torrente Calderari – Valguarnera nel Territorio Comunale di Assoro (EN)- CUP G18H23000580001.

Il via libera della Regione

Sulla realizzazione dell’opera e sulla somma stanziata è stato già apposto il visto del Ragioniere generale della Regione che ha già istituito il capitolo di uscita per gli esercizi suddetti. I lavori di ripristino non dovrebbero essere poi tanto lontani, visto che è già stato redatto il progetto esecutivo da parte del Genio Civile di Enna. La spesa complessiva- secondo la nota del Dipartimento Regionale- graverà sui fondi finanziati dallo Stato per la realizzazione dei progetti con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014- 2020 (POC 2014-2020) – Asse 2 – Azione 2.2.1. Il cronoprogramma di spesa prevede due annualità quello in corso e quella successiva: per l’esercizio 2023 la somma di euro 526.000,00, mentre per quello successivo la somma di euro 2.754.600,00.

Rino Caltagirone