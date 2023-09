Lavori alle rete idrica a Troina, disagi contenuti

Riparato il guasto della linea di adduzione dell’acqua ai serbatoi ubicati a monte San Pantheon e in

via Conte Ruggero nel tratto ricadente in contrada Piano Fossi, dove la statale 120 incrocia la strada

provinciale 47 che conduce alla diga Ancipa.

La comunicazione di AcquaEnna

AcquaEnna aveva avvertito che a partire dalle 10 di ieri e “per le successive 36 ore potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione idrica relativa ai quartieri Borgo, Scalforio, Santa Lucia, Sant’Antonino e San Michele”.

Disagi contenuti

Poche ore, nella linea di adduzione dell’acqua ha ripreso a scorrere l’acqua. Per la rapida esecuzione di lavori di riparazione, prima della scadenza delle 36 ore annunciate, e per il fatto che quasi tutte le case di Troina sono dotate di serbatoi d’acqua, il disagio per gli utenti, se c’è stato, è stato ridotto al minimo.

Silvano Privitera