Ex ospedale, lavori per un centro per servizi sociali, c’è il contratto

Firmato il contratto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un padiglione dell’ex ospedale Umberto di Enna, che sarà così trasformato in un centro per i servizi sociali e del volontariato cittadino.

Costo dell’opera

L’opera è stata finanziata nell’ambito del PNRR con un importo complessivo di progetto pari a euro 3.108.915,60 è sarà realizzata dall’Impresa Spallina Lucio srl di Gangi. La durata dei lavori è fissata in 18 mesi.

La tipologia dei lavori

A darne notizia il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che spiega: “l’intervento finanziato consiste essenzialmente nella sostituzione della copertura crollata di un padiglione dell’ex Ospedale, la rimodulazione degli spazi interni e la demolizione e ricostruzione della scala di collegamento ai due piani fuori terra”.

“Si tratta di un intervento particolarmente importante – commenta il Sindaco – poiché riguarda una parte della struttura ex ospedaliera da tempo non più utilizzata e che rischiava di non essere più recuperabile. In questo modo, invece, daremo un nuovo impulso ad un’area della città che ne ha bisogno, mettendo, al contempo, a disposizione del volontariato e dei servizi sociali, nuovi ed adeguati locali”.