Calcio, il Troina dei giovani è un rullo, ora c’è la Valguarnerese

Importante vittoria fuori casa per l’A.S.D. Città di Troina, che batte per tre reti a una il Tremestieri Etneo e balza da sola in testa alla classifica del campionato di seconda categoria. La partita si gioca in un insolito orario mattutino, per via dell’inagibilità della tribunale dell’impianto catanese, e viene decisa da una doppietta del centrocampista Vitale, che mette a segno due reti, al 2’ ed al 87 minuto, quando con un colpo di testa sorprende il portiere avversario e ribalta il pareggio conquistato dal Tremestieri Etneo a fine primo tempo. Chiude il cerchio al 94’ l’attaccante Mascali.

Esordio per Trovato

Per l’A.S.D.Città di Troina partita impostante non solo per il risultato e per la conquista della vetta della classifica, ma anche per l’esordio da titolare del giovanissimo difensore rossoblu Nicolò Trovato, troinese, classe 2007, che dichiara “Non mi aspettavo di essere titolare, ringrazio la società e il mister per avermi convocato e avermi dato fiducia, facendomi scendere in campo già dal primo minuto. In campo mi sono divertito, è stata una bella vittoria. La partita è stata molto combattuta, al gol di Simone Vitale la gioia era incontenibile“. Campionato che entra nel vivo quindi, con la prossima partita, che sarà giocata in casa contro la Valguarnerese, con i ragazzi di mister Compagnone che saranno chiamati a difendere il primato.

Sandra La Fico