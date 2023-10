Incendio ad Aidone, fiamme minacciano una casa

Un incendio, scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, in una zona di campagna di Aidone, ha impegnato i vigili del fuoco ed il personale della Protezione civile fino alle 20.

Le fiamme

Le fiamme si sono originate da alcune sterpaglie e nel volgere di qualche minuto si sono alimentate, trovando terreno fertile per via del caldo e delle erbacce.

Una casa minacciata

Una casa è stata minacciata dal rogo ma non appena il focolaio si è acceso i residenti hanno chiesto l’intervento dei soccorritori che hanno inviato mezzi e personale per arginare l’azione delle fiamme.

Turni massacranti per i vigili del fuoco

Per i vigili del fuoco queste sono ore delicate dopo l’emergenza incendi proclamata dalla Regione. “Siamo impegnati in turni da 24 ore” spiegano un vigile del fuoco.

Scuole chiuse nel Palermitano

Scuole chiuse nel Palermitano a causa degli incendi che dalla serata di ieri bruciano in diverse aree della Sicilia. un allarme che continua anche oggi quando è attesa una nuova escalation del caldo che aiuta gli incendiari nella loro voglia assurda di distruzione. Un allarme che preoccupa tanto che alcuni comuni come Trabia e Cefalù,Lascari Campofelice di Roccella hanno deciso proprio oggi di chiudere le scuole.

Il rischio incendi in 4 province

Rischio incendi alto anche oggi in quattro province

E oggi l’allarme permane e si rischia di replicare la giornata di fuoco. Temperature in ulteriore aumento in Sicilia e rischio incendi alto che si estende a quattro province per la giornata di venerdì 20 ottobre. Lo si legge nell’avviso 235 della protezione civile regionale. Pericolosità alta e livello di allerta rossa a Palermo, Catania, Messina e Trapani.