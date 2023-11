Aule inaccessibili per 2 alunni disabili, “montascale rotto, sindaco provveda”

Non solo non funziona ma è anche datato, per cui non utilizzabile. Si tratta del montascale per i disabili ricavato nel plesso scolastico di Piazza Umberto I, a Calascibetta. E così, due alunni, una bambina di una quarta elementare, ed un bimbo di prima, hanno serie difficoltà a raggiungere le rispettive aule.

La segnalazione dei genitori

A segnalare il problema sono i consiglieri comunali di minoranza che hanno raccolto le denunce dei genitori, stanchi, ormai di una situazione incresciosa.

“Montascale c’è ma non funziona”

“Il bello è che il montascale in effetti c’è, ma non funziona da tempo e ha causato problemi anche in passato. Dalla richiesta di sopralluogo rivolta ai consiglieri di minoranza da diversi genitori, abbiamo potuto constatare che il montascale è troppo datato tant’è che la casa che lo produceva, lo ha tolto dal mercato e non produce più i pezzi di ricambio” spiegano i consiglieri di minoranza, per cui non resta che una soluzione: acquistarne uno nuovo.

“Una situazione vergognosa”

Amara è l’analisi del capogruppo della minoranza, Carmelo Lo Vetri, dopo il sopralluogo compiuto in questa scuola. “Quando – afferma il capogruppo Carmelo Lo Vetri – mi sono reso conto di persona delle difficoltà che bisogna superare ogni mattina per consentire alla bimba di accedere all’aula della quarta B, di andare e rientrare dal bagno e ho visto l’aula semibuia, adibita a palestrina con la puzza del plastico verde per terra ed i banchi disposti in modo innaturale che generano disagi anche agli altri compagnetti di classe, mi sono vergognato prima come uomo, poi come genitore, infine come rappresentante dei cittadini”.

La segnalazione ai carabinieri e l’appello alla giunta

I consiglieri di minoranza assicurano di aver investito i carabinieri della questione e contestualmente lanciano un appello all’amministrazione.

“Il Patto Civico e la minoranza tutta, chiede pertanto, senza più cincischiare, all’assessore al ramo e al sindaco di non rimanere ancorati nel loro immaginario amministrativo di palazzo e di rendersi conto del problema concreto visionando di persona le difficoltà esposte”.

“A disposizione nostro gettone 2023”

La minoranza fa sapere che metterà le proprie risorse per l’acquisto del montascale. “La minoranza, mette a disposizione anche l’ammontare dei propri gettoni di presenza relativi al 2023, se proprio non si riescono a trovare soluzioni economiche alternative”