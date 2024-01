Centenario di Calvino, concerto alla Fondazione Correnti

E’ stata una serata di alto spessore culturale, alla fondazione Marida Correnti di Aidone, in via Garibaldi, che, con un concerto/convegno, ideato dal brillante compositore Giuseppe Di Giunta, ha inteso celebrare il centenario dalla nascita dello scrittore Italo Calvino.

L’esibizione

Per l’evento culturale, a cura della Pro Loco di Aidone, si sono esibiti giovani ma già affermati e promettenti musicisti che hanno spaziato dalla musica lirica alla sinfonica con l’esibizione del mezzosoprano Giulia Alletto del teatro comunale di Bologna, accompagnata dal maestro pianista Gianluca Furnari, che ha incantato il pubblico presente.

La prima di Ricordo

Momento clou dell’evento, l’esecuzione in prima assoluta, del brano “Ricordo” del compositore Giuseppe Di Giunta, vicepresidente della Pro Loco, su testo scritto dalla giovane Alessandra Romano. Viva soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dal presidente della Pro Loco Gianni Cianciolo, che si è complimentato con i protagonisti. L’attività culturale è stata realizzata in sinergia con il Comune di Aidone, Assessorato alla Cultura guidato da Alessandra Mirabella, che ha dichiarato:”Il Comune di Aidone ha voluto rendere omaggio al grande Italo Calvino affidando l’evento alla cura di Giuseppe Di Giunta verso il quale sono riconoscente per aver coinvolto artisti di grande spessore e fama nazionale”.

