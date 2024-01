Finanziaria, 3 milioni all’Oasi di Troina

Ammonta a 3 milioni di euro il contributo all’Oasi di Troina sotto forma di emendamento alla Legge finanziaria regionale recentemente approvata dall’Assemblea regionale siciliana.

“Riconoscimento all’Istituto”

Il management dell’Irccs ha espresso “soddisfazione e apprezzamento per le risorse finanziarie destinate al proprio Istituto” e l’emendamento “condiviso con l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, guidato da Nuccia Albano” rappresenta “un ulteriore segno di attenzione e riconoscimento per l’attività svolta dall’IRCCS Oasi nel campo delle disabilità intellettive nei confronti delle persone assistite e delle loro famiglie, sia in termini assistenziali che di ricerca”.

L’origine delle risorse

Il presidente dell’Istituto, Don Silvio Rotondo, e il Direttore Generale, Arturo Caranna, che hanno rivolto “il proprio ringraziamento all’assessorato, alla giunta di Governo, al presidente Renato Schifani e a tutti i deputati della maggioranza” spiegano, nel merito, che “si tratta di risorse che rientrano nel quadro delle cosiddette funzioni socio-assistenziali regolate da uno specifico accordo convenzionale tra l’Istituto e l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali a valere per l’anno 2019 e da cui l’Istituto, solo per quell’anno, era rimasto fuori a seguito del rinnovo della nuova Convenzione triennale”.

L’uso del contributo

Questi contributi andranno, come consuetudine, a coprire “i costi già sostenuti per tali finalità ed a potenziare gli interventi, i progetti e i piani di valorizzazione dell’attività dell’Istituto a totale beneficio dei propri utenti in ambito sanitario, sociale e assistenziale” fanno sapere dall’Istituto.