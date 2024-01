Rete stradale precaria, FdI, “Aricò a Enna a febbraio”

“L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò verrà a Enna, come da noi annunciato il mese scorso, per aggiornare la situazione relativa alla Nord-Sud e alle altre strade della provincia. Lo ringraziamo per la disponibilità e ringraziamo anche la Prefettura che si è fatta carico di organizzare l’evento”. Così il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Nino Cammarata commenta la notizia di queste ore relative al vertice sulla viabilità che si svolgerà l’8 febbraio a Enna, con i sindaci e le parti interessate.

La Nord-Sud

“Lo avevamo già anticipato prima di Natale, noi come partito esprimiamo la massima soddisfazione perché è un tema importantissimo per lo sviluppo del nostro territorio e dell’intera Sicilia – dice Cammarata -. Occorre intraprendere delle scelte che siano rapide e opportune per sbloccare la situazione sulla Nord-Sud”.

Lo svincolo della A19

“E sarà l’occasione anche per aggiornarci sui lavori allo svincolo Ferrarelle dell’A19 Catania-Palermo, che interessa soprattutto le comunità di Enna e Villarosa, oltre che, ovviamente, sulla rampa di accesso dello svincolo di Enna. Un tema, anche quest’ultimo, che ci sta molto a cuore e per cui ci siamo impegnati in questi mesi” conclude il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Nino Cammarata