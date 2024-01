Auto va in fiamme, donna scende in tempo

E’ riuscita a scendere in tempo dalla sua macchina che stava per prendere fuoco. E’ accaduto ieri sera in via Trieste, ad Enna, e sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna a spegnere le fiamme che si erano originate dal veicolo.

Ipotesi corto circuito

E’ probabile che, stando ad una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, sia stato un corto circuito a scatenare le fiamme. Sono stati, comunque, momenti di grande apprensione per la conducente, che, di certo, non si sarebbe mai potuta aspettare quel rogo.

L’allarme ai pompieri

Non appena ha visto del fumo, avrebbe prima accostato e poi sarebbe scesa dall’abitacolo. A quel punto, sono stati avvertiti i vigili del fuoco che hanno concluso il loro lavoro nell’arco di qualche minuto.