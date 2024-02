Area di Troina, primo passo è l’assunzione di 8 funzionari

La Giunta dell’Unione dei Comuni ‘Area Interna di Troina’ ha trasmesso, lunedì 29 gennaio, al Dipartimento politiche di coesione la manifestazione di interesse per l’assunzione di 8 funzionari da

destinare al rafforzamento della capacità amministrativa dell’Unione dei comuni nella gestione delle risorse e degli interventi della politica di coesione.

I professionisti da assumere

Questi i profili professionali delle 8 unità di personale da assumere: ingegnere (2), architetto (1), specialista in materie giuridiche (1), specialista in attività amministrative e contabili (2), informatico (1) e specialista della transizione ecologica (1). L’Unione dei Comuni deve prevedere nella sua dotazione organica i posti per le figure professionali per l’assunzione delle quali chiede il finanziamento. Una volta definito e assegnatole questo personale con specifico decreto della presidenza del consiglio dei ministri, deve garantirne inoltre l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Primo atto della Giunta

E’ il primo atto compiuto dalla giunta dell’Unione dei Comuni ‘Area Interna di Troina’, costituita lunedì pomeriggio. Ha fatto appena in tempo a presentare al Dipartimento politiche di coesione la manifestazione d’interesse. ll termine per la presentazione della manifestazione di interesse è scaduto,

martedì 30 gennaio. Queste 8 unità da personale devono essere adibite fino al 31 dicembre 2029

esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferente all’attuazione della politica di coesione

europea.

Silvano Privitera