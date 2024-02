Terapie per disabili, Aias, “si eseguono anche nel pomeriggio”

“Le prestazioni ambulatoriali vengono svolte regolarmente e da tempo immemorabile anche nelle ore pomeridiane”.

La vicenda

Lo precisa l’Aias onlus sezione di Enna in merito alla vicenda delle terapie riservate ai bambini affetti da disabilità sollevata da un Comitato, composto da 45 famiglie, che chiedono l’apertura di un centro in uno dei Comuni del distretto sanitario di Agira, tra cui Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto.

Il servizio pomeridiano dell’Aias

I genitori, con cadenza quasi giornaliera, devono mettersi in macchina ed evitare viaggi estenuanti dai loro Comuni fino ad Enna, percorrendo strade impossibili e molti di loro preferiscono fare svolgere le terapie nel pomeriggio per evitare consentire ai figli di non perdere le ore scolastiche.

Aias, “prestazioni come da convenzione con Asp”

L’Aias di Enna garantisce questo servizio: “le prestazioni vengono rese per la durata prevista dalla convenzione stipulata con l’Asp di Enna, convenzione che si rifà alla disciplina e alla legge in materia” conclude la nota dell’Aias onlus sezione di Enna.

Foto tratta da Aias Palermo