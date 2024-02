Best Receptionist, il libro di Taranto alla Federico II

Best Receptionist, il libro di Giuseppe Taranto, General Manager d’Hotel, approda in Sicilia. Lunedi 19 febbraio a partire dalle ore 10, l’autore presenterà il suo lavoro, edito da Turisa, nell’aula magna dell’Istituto professionale statale Federico II di Enna.

I relatori

Dopo i saluti di Rosaria Di Prima, Dirigente dell’Istituto, sono previsti gli interventi dei relatori: la presidente dell’associazione ‘Sicilia Turismo per Tutti’ Bernadette Lo Bianco, Massimo Milone, General manager gruppo Gentile, lo psicologo, Formatore e Docente di comunicazione efficace, soft skills ed etica digitale, Gianluca Rescica, il formatore e docente di comunicazione efficace, soft skills ed etica digitale Giuseppe Sferrazzo.

“Figura che va valorizzata”

Modererà l’incontro la docente di lettere dell’IPS Federico II, Elisa Di Dio. “Quella del Receptionist – afferma Taranto – è una figura professionale che va valorizzata, in quanto capace di determinare le fortune di una Struttura Ricettiva in termini di ricavi, oltre che costituire un ruolo che consente un naturale accesso a ruoli di management. Difatti, i receptionist di oggi, saranno i manager di domani. Doti quali: affidabilità, cortesia, precisione e disponibilità dovranno essere percepite in maniera naturale da parte dell’Ospite, per poter avere un immediato riscontro positivo. È fondamentale trasmettere sempre sintonia, sinergia e coordinazione con un’unica finalità: la soddisfazione dell’ospite. Il Receptionist è la figura chiave delle strutture ricettive, colui che accoglie l’Ospite e lo assiste durante tutto il soggiorno gestendone quindi il check-in e il check-out. È il primo reale punto di contatto tra l’hotel e l’Ospite. In cima alla lista, la parola d’ordine è sempre l’arte della comunicazione. Porsi con cordialità, garbo, essere un buon negoziatore e fare dell’affidabilità una priorità assoluta per assicurare sempre la disponibilità all’ospite”.

Gli organizzatori

Tra gli organizzatori dell’iniziativa Agnese Patti, docente di Accoglienza turistica IPS Federico II ha ideato e promosso l’evento, Paola Grancuore, coordinamento di attività di orientamento IPS Federico II, e Angelo Di Maria, docente di Diritto e tecniche amministrative delle strutture ricettive, IPS Federico II.

Patrocinano l’evento: Skål Italia, Skål Napoli, Skål Palermo, l’Associazione ‘Sicilia Turismo per Tutti’, “Hennaion – La Biblioteca degli autori Ennesi”, Città di Enna, Regione Siciliana, “Enna Città che legge”, Libero Consorzio Comunale di Enna, DMO La Grande Bellezza Sicilia Centrale – Distretto Turistico “Dea di Morgantina”.