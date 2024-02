Caso ticket, Draià, “la scuola al centro della nostra azione”

“Capisco che a qualcuno è fallito il tentativo di far saltare il servizio di mensa scolastica, così da poter accusare l’amministrazione, ma anche in questo caso siamo stati attenti e come al solito abbiamo dimostrato che la scuola è al centro della nostra azione amministrativa”. Lo afferma la sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, in merito alla vicenda del ticket legato all’esenzione del servizio della mensa scolastica.

La decisione

La sindaca spiega anche le ragioni che hanno spinto l’amministrazione a porre fine all’esenzione. “Più volte abbiamo spiegato – dice la sindaca di Valguarnera – che il servizio in questione è stato sospeso 4 giorni per motivi organizzativi(per giorno 12 febbraio già la scuola aveva chiesto la sospensione). Riguardo l’esenzione (voluta fortemente da questa amministrazione) la decisone è stata presa in virtù del fatto che trattandosi di un servizio a domanda individuale non è opportuno continuare con l’agevolazione anche perché parliamo di 2,20 al giorno( 1 panino costa 1,50), eventualmente le famiglie se hanno la necessità possono richiedere il sostegno all’assistente sociale che può valutare i singoli casi”.

La replica a Bruno e la questione del Bilancio

L’ultimo passaggio la sindaca lo dedica al consigliere Bruno, che l’ha attaccata sulla questione del ticket, ed al Bilancio.

” Bruno ha fallito per l’ennesima volta accusando inutilmente – ha detto la sindaca di Valguarnera – e strumentalizzando le fasce deboli della popolazioni: populismo puro. Ancora non capisco come si può continuare a fare politica in questo modo che a mio avviso non li porterà a nulla. Riguardo al bilancio ci sarà il momento in cui si farà chiarezza come è stato fatto per rifiuti, scuole e tanto altro su cui l’opposizione ha sempre puntato il dito per cose che poi sono state smentite. Come per usate cose anche per il bilancio ci metteremo la faccia e con maturità e responsabilità gestiremo la situazione sicuramente come qualcuno vorrebbe non la subiremo. Il tempo è dalla nostra parte. Invito tutti a essere più cauti e iniziare a fare una politica costruttiva per il bene della nostra comunità”.

