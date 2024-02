La Missione di fratel Biagio, c’è chi dice no

Sull’apertura a Valguarnera presso il centro sociale “Giovanni XXIII” della “Missione Speranza e Carità” di fratel Biagio Conte, progetto voluto dal sacerdote Samuel La Delfa, i social, come si prevedeva, impazzano e non c’è affatto condivisione sull’iniziativa.

Il dibattito

L’opinione pubblica si divide, la gran parte è favorevole ma ce n’è una cospicua parte che non lo è affatto, considerato che potrebbe essere adibito a centro per l’immigrazione. Nei giorni scorsi sull’argomento, abbiamo chiesto il parere al sindaco e a diversi consiglieri comunali ma nessuno di loro, al momento, si vuole esprimere.

Richiesta di un’assemblea pubblica

A farlo è la consigliera Gaetana Telaro che ha chiesto alla sindaca di indire un’assemblea pubblica per conoscere dalla viva voce del giovane sacerdote e dagli organizzatori, quale sia lo scopo. Il progetto- secondo come lo ha inteso Don Samuel La Delfa- mira ad essere luogo di preghiera ed accogliere non solo i poveri del piccolo centro cittadino per rendere loro una vita dignitosa, ma per essere pure punto di ristoro e di riposo per tutti coloro che vorranno fare una esperienza di fede e di meditazione.

“Perplessità della comunità”

La consigliera Telaro che per Don Samuel nutre una forte stima, tuttavia vuole vederci chiaro e richiede al sindaco di convocare un’assemblea per discutere sulla questione e di cosa ne pensi la gente: “Molti cittadini valguarneresi- scrive- esprimono legittima preoccupazione e perplessità sull’apertura di tale centro e sugli eventuali soggetti destinatari che dovrebbe accogliere e ospitare la sopra citata struttura in oggetto e, quindi sugli eventuali risvolti e conseguenze che potrebbe comportare l’apertura di codesta struttura su tutta la cittadinanza valguarnerese. Per tutto ciò- continua- ho il dovere da consigliere comunale, di riferire la voce dei cittadini e di fare mie le stesse preoccupazioni legittime, delle quali ho ricevuto manifestazione e che altresì risultano palesi in questi giorni anche sui social. Pertanto ho chiesto al Sindaco, la convocazione celere di una pubblica assemblea, e di invitare altresì Don Samuel Giuseppe La Delfa, tutte le autorità religiose e tutti i consiglieri comunali.”

Telaro inoltre, tiene a precisare che apprezza la nobile missione spirituale e caritatevole che tutti i giorni porta avanti con tanta dedizione e amore per il prossimo don Samuel La Delfa, così come Fratel Biagio Conte che ha lasciato una traccia indelebile di speranza e di pace per tutta l’umanità. “Tuttavia, considerato che la scrivente rappresenta la voce del popolo, in qualità di eletta dallo stesso, ho ritenuto opportuno- conclude- trasmettere la richiesta per discutere della nascita missione Speranza e carità, presso il centro sociale papa Giovanni Paolo XXIII”

Rino Caltagirone