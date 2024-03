Rifiuti, “occuperemo aula fino ad affidamento del servizio”

“Dalle 17 di lunedì pomeriggio occuperemo l’aula consiliare fino a che il Presidente del Consiglio non porterà in aula la delibera ed il Consiglio comunale non l’approverà”.

Lo scrivono in un comunicato le forze politiche a sostegno dell’amministrazione Dipietro in merito all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti alla società EcoEnnaServizi per un periodo di 15 anni al costo di 100 milioni di euro complessivi.

L’ultimatum all’opposizione

Una sorta di ultimatum all’opposizione che, due giorni fa, ha manifestato le sue resistenze all’approvazione della delibera per via delle modifiche allo statuto della stessa società in house che svuoterebbe di potere di controllo il Consiglio, consegnandolo tutto o quasi nelle mani del sindaco.

“Pronti a sederci sul regolamento”

Le forze politiche pro Dipietro ritengono che la questione del regolamento della società vada distinta dalla delibera sull’affidamento del servizio dei rifiuti. Ed in merito alla prima questione, è possibile, secondo la loro versione, intervenire in corso d’opera, parallelamente alla seconda.

“Nonostante l’approvazione – spiegano nella nota – del regolamento sul controllo analogo non sia necessaria al fine dell’approvazione della delibera – tenuto conto che lo statuto di EcoEnnaServizi contiene già le previsioni sul controllo analogo, che caratterizzano la stessa come società in house providing – siamo ampiamente disponibili a sederci, discutere e approvare insieme alle forze di opposizione un regolamento che possa essere condiviso da tutti”.

“Non si torna nel passato”

“È per queste ragioni che gli argomenti che hanno portato l’opposizione alla non approvazione della delibera ci sembrano strumentali, rispetto invece ad una questione che merita serietà e responsabilità da parte di tutti. Anche perché se qualcuno ha in mente di tornare al passato, noi non lo permetteremo” aggiungono le forze di opposizione.

I dati sulla gestione dei rifiuti

Nel loro documento, le forze politiche dell’amministrazione Dipietro fanno un elenco dei risultati raggiunti con EcoEnnaServizi.

“L’amministrazione Dipietro – scrivono – fece una scelta coraggiosa, scommettendo su una società in house, che potesse essere controllata dal Comune, garantire un servizio efficiente e dare prospettive certe ai lavoratori e alle loro famiglie. A distanza di sette anni, pensiamo che la scommessa sia stata vinta”. E sulla raccolta differenziata, si è arrivati al 70% e questo ha consentito “un contenimento dei costi tali da determinare una bolletta al di sotto della media nazionale e tra le più basse in Sicilia”.

La stoccata agli ex Dipietristi

Una stoccata è stata lanciata anche a chi precedentemente sosteneva l’amministrazione Dipietro.

“Ci dispiace, allora, che le forze di opposizione, ed in particolar modo – scrivono le forze di opposizione – quella parte di opposizione trasformista che alle scorse elezioni correva con noi ed oggi si scopre la più intransigente, abbiano scelto su questo tema la strategia del muro contro muro, votando contro l’approvazione della delibera e giustificando tale irresponsabile scelta utilizzando l’argomento delle modifiche statutarie”