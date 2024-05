Spirito Santo, al via i festeggiamenti della Pentecoste

Partono oggi, nella chiesa dello Spirito Santo, i festeggiamenti della Pentecoste. Fino al 16 maggio, ogni giorno alle 18,30 ci sarà la recita del rosario e a seguire la santa messa.

Il programma

Domenica 12 maggio dopo la messa ci sarà la via Lucis lungo le vie della parrocchia. Giorno 17 maggio la celebrazione eucaristica sarà presso la chiesa di s. Bartolomeo per la festa di Maria SS. dell’Indirizzo. Invece, il 18 maggio, non è prevista nessuna celebrazione per lasciare spazio alla veglia cittadina di Pentecoste in Duomo. Giorno 19, solennità della Pentecoste, alle 11:00 la messa presso la chiesa dello Spirito Santo. Alle 18:30 si avvierà una piccola processione verso la chiesa di s. Bartolomeo, dove sarà celebrata la messa solenne con le professioni dei nuovi confrati.

Pellegrinaggio a Gangi

Giorno 20 maggio, la confraternita dello Spirito Santo andrà in pellegrinaggio a Gangi per partecipare alla festa dello Spirito Santo. Il 25 maggio arriverà da Gangi l’icona pellegrina, che resterà fino al 1 giugno, quando farà ritorno presso il santuario della cittadina delle Madonie.

Il torneo di calcio a 5

Il programma ricreativo prevede il 4° torneo di calcio a 5, che si svolgerà presso il campo Green Game, e giorno 25 maggio la premiazione del torneo con la degustazione di prodotti tipici.