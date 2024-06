Prof di Valguarnera negli Usa nominata cavaliere d’Italia

Un altro titolo di “Cavaliere” per un valguarnerese. Questa volta arriva però dagli Stati Uniti. La Professoressa Chiara Mazzucchelli residente negli States è stata insignita dell’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia”. A consegnare l’ambìto riconoscimento il Console Generale, nell’ambito della ricorrenza della Festa della Repubblica.

“Riconoscimento che mi riempie d’orgoglio”

“Questo riconoscimento – ha dichiarato subito dopo- mi riempie di orgoglio e gratitudine e mi ispira a continuare a lavorare con dedizione per esserne all’altezza. Viva l’Italia e viva la Repubblica!” Chiara

Mazzucchelli che dal 2003 vive negli Stati Uniti, ma la cui famiglia d’origine risiede a Valguarnera, ha sempre mantenuto un forte legame con la sua città d’origine e la sua Sicilia di cui è innamoratissima.

Emigrata giovanissima per ragione di studio negli States, è oggi titolare di una cattedra presso la University of Central Florida.

Autrice di numerose pubblicazioni, tra i più importanti “The Heart and the Island”, ovverossia “Il cuore e l’Isola”, in cui descrive il forte legame tra gli scrittori siculo americani e l’Isola di Sicilia. L’anno scorso è stata insignita dal Kiwanis club di Enna del premio “Euno” con la seguente motivazione: “per la sua autorevole figura, intesa quale fulgido esempio di tenacia, competenza e costante impegno, che hanno messo in evidenza il proprio talento e attitudine, tali da rendere fiera la propria terra natìa”.