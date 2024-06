Emergenza idrica, nuovi razionamenti, ora tocca a Regalbuto

Più ci si imbatte nell’estate maggiori sono le difficoltà per il servizio idrico. La diga Ancipa, con pochissime scorte d’acqua, non è in grado di soddisfare le esigenze degli utenti, da qui la decisione di Siciliacque di procedere con il razionamento che ha ormai toccato quasi tutti i Comuni.

Acqua a giorni alterni a Regalbuto

All’appello mancava Regalbuto e così nelle ore scorse il gestore del servizio, AcquaEnna, ha comunicato il piano di riduzione.

Ecco come sarà regolamentata la riduzione idrica, a partire dalla giornata di oggi, dalle 8 alle 16. Sarà “a giorni alterni, nella strada per Catenanuova S.P. 23/B, strada per Agira S.S. 121, zona terminale di Via G.F. Ingrassia, C.da Sparacollo e Zona Piano Arena, le successive erogazioni avverranno quindi giorno 30/06/2024, 02/07/2024, e così a seguire”.

La turnazione a Villadoro

A partire da Mercoledì 26/06/2024 dalle ore 07,00 alle ore 17,00 (a giorni alterni) nella zona a valle di Via Umberto inclusa Via Principe Umberto e quartiere Milletarì, le successive erogazioni avverranno quindi giorno 28/06/2024, 30/06/2024, e così a seguir

A partire da Giovedì 27/06/2024 dalle ore 07,00 alle ore 17,00 (a giorni alterni) Zona a monte di Via Umberto, le successive erogazioni avverranno quindi giorno 29/06/2024, 01/07/2024 e così a seguire.

La riduzione a Enna

A partire da Lunedì 24/06/2024 dalle ore 06,00 alle ore 14,30 (a giorni alterni) nelle vie ricadenti nelle maglie n. 1-2-4-5-6-7 e dalle ore 13,00 alle ore 21,00 nelle vie ricadenti nelle maglie n. 13-14-15, le successive erogazioni avverranno quindi giorno 26/06/2024, 28/06/2024 e così a seguire;

Apartire da Martedì 25/06/2024 dalle ore 06,00 alle ore 14,30 (a giorni alterni) nelle vie ricadenti nelle maglie n. 3-8-9-10-11-12 e nelle vie ricadenti nella maglia denominata “rete vecchia”, le successive erogazioni avverranno quindi giorno 27/06/2024, 29/06/2024 e così a seguire;