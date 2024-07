Imprese edili, Ance Enna, “Comuni non pagano”

“Da mesi accertiamo che molte imprese che sono aggiudicatarie di lavori pubblici nei Comuni siciliani non riescono a ricevere i pagamenti per i SAL accertati per la mancata assegnazione di risorse da parte dei diversi Assessorati della Regione“. Lo afferma la presidente ennese dell’Ance, Sabrina Burgarello, per cui “è una situazione insostenibile che inevitabilmente si ripercuote sulla salute finanziaria delle aziende e sui tempi di completamento dei lavori”.

Gli effetti nefasti

“Tutti riescono a comprendere agevolmente che se le imprese non ricevono quanto spettante per i lavori che eseguono gli effetti sono nefasti per tutti, lavoratori, fornitori oltre che per le imprese stesse che faticano a dare adempimento ai carichi fiscali e contributivi. In Cassa Edile registriamo sempre più casi di Imprese che non riescono a versare i contributi dovuti a causa dei ritardi nei pagamenti” così Gaetano Debole – Presidente della Cassa Edile ANCE-Sindacati.

“Se a questo sommiamo il credit crunch che si registra nell’accesso al credito bancario che solo nel primo trimestre segna un meno 7,4% di finanziamenti concessi alle imprese, ci si rende conto di come una inefficienza cronica della Regione sia ormai inaccettabile. Chiediamo che la Regione si determini ad adottare un sistema di gestione dei flussi finanziari delle Opere Pubbliche degno di un paese normale.” chiosa la Burgarello.