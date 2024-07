Museo Varisano, custodi, “personale spostato a Piazza, così si chiude”

I custodi del museo Varisano di Enna lanciano l’allarme sulla possibile chiusura dello spazio culturale ed il motivo consiste nella carenza di personale. Anzi, come emerge in un documento, le responsabilità sono addossate al “nuovo direttore del Parco Archeologico di Morgantina e di Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e dei musei di Enna e Aidone, insediatosi da poco tempo”, che, “per compensare la carenza strutturale di personale, sta trasferendo il personale da Enna sui siti piazzesi“

Il trasferimento a Piazza Armerina

Nello stesso documento, i custodi, che sono in stato di agitazione, entrano nel dettaglio della vicenda. “Nello stretto giro di poco più di una settimana, prima è stato trasferito – si legge nella nota – il personale amministrativo del Museo di Enna presso gli uffici centrali del Parco archeologico a Piazza Armerina e adesso è stato comunicato al personale di custodia che un’unità sarà trasferita alla Villa Romana del Casale, questo probabilmente causerà la chiusura pomeridiana del Museo di Enna”.

L’appello alla Regione

Gli stessi custodi si chiedono le ragioni per cui l’amministrazione regionale non è ancora intervenuta per fermare questa emorragia di personale ma allo stesso tempo lanciano l’allarme a tutte le istituzioni.

“Negli ultimi anni l’abnegazione e l’attaccamento – spiegano – al lavoro del personale di custodia in sinergia con il personale amministrativo, hanno permesso che il museo di palazzo Varisano restasse aperto e il suo immenso e prezioso patrimonio a disposizione dei cittadini e dei numerosi turisti, gli stessi custodi nello stesso lasso di tempo hanno supportato le carenze a Piazza Armerina svolgendo turni presso Palazzo Trigona, Morgantina e Villa Romana”.