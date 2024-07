Elezioni, Longi, “nell’opposizione fughe solitarie per una poltrona”

E’ durissimo il giudizio della deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, sul conto di una nutrita frangia di opposizione che si prepara alle elezioni amministrative del prossimo anno.

Lo scontro politico

“Ho assistito stupefatta alla scomposta bagarre di comunicati stampa che si sono susseguiti in questi giorni sulla stampa locale, privi di qualsiasi contenuto e visione politica per il futuro” dice la parlamentare nazionale in merito alle polemiche seguite al rientro del Mpa nella giunta Dipietro. Ma la deputata, ben consapevole che la campagna elettorale è già iniziata, punge l’opposizione.

“Poltrone da conquistare”

“Che piaccia o no, da una parte c’è una coalizione – argomenta Eliana Longi – di Centrodestra rappresentata a livello regionale e nazionale presente anche ad Enna, mentre dall’altra solo interventi a titolo personale intrisi di rabbia e frustrazione che fanno pensare a goffi tentativi di corse individuali ad una agognata poltrona da conquistare a costo di concedersi al migliore offerente“.

La fine del civismo

Longi ritiene conclusa l’esperienza del civismo che da anni è un fenomeno molto radicato in tutti i Comuni. “Il tempo del civismo assicura Longi – sta per tramontare e la città ha bisogno di comprendere l’identità di ognuno di noi in maniera onesta e trasparente, dimostrando finalmente il coraggio di affermare da che parte ci si pone, rispondendo alle regole che vigono dentro i partiti” argomenta la parlamentare nazionale.

La questione dell’Autodromo

La deputata meloniana, nel volgere parole al miele per il sindaco di Enna e per Francesco Colianni, punta di diamante del Mpa, con cui FdI intende gettare le basi per una coalizione di Centrodestra coesa attorno ad un candidato sindaco, interviene anche sul no del Consiglio comunale alla proroga dello Statuto del Consorzio autodromo di Pergusa.

“Non posso esimermi oggi nel condannare – dice Longi – quanto consumato ieri in Consiglio Comunale ad opera dell’opposizione a danno dell’Ente Autodromo e di tutta la collettività Ennese, argomento sul quale ritengo opportuno aprire un serio dibattito nelle opportune sedi che un tale argomento necessita; è doveroso che ogni forza politica si assuma la responsabilità delle proprie scelte e spieghi alla città la propria idea per il futuro, qualora vi sia”