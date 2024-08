L’auto va in fiamme mentre guida, paura a Gagliano per una donna

Tragedia sfiorata a Gagliano nella serata di ieri con una donna che è riuscita a salvarsi dopo lo scoppio di un incendio alla sua auto mentre stava percorrendo una strada.

La paura per la donna

Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, la conducente è riuscita a scendere dal mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero. Nel volgere di qualche minuto sono arrivate numerose segnalazioni ai vigili del fuoco, infatti poco dopo sul posto si sono recate le squadre del distaccamento di Nicosia che hanno spento il rogo.

Le cause del rogo

Tanta paura per la donna, rimasta illesa mentre sulle cause dell’incendio sono al lavoro i vigili del fuoco. Forse un corto circuito potrebbe avere scatenato le fiamma ma per il momento si tratta solo di una ipotesi. Sulla vicenda è anche intervenuta l’amministrazione comunale, che sulla sua pagina social, ha commentato l’episodio, sottolineando che la conducente è salva.

Il Comune sull’episodio

“Una nostra concittadina ha avuto una brutta disavventura, un principio – spiegano dall’amministrazione comunale di Gagliano – di incendio ha interessato la sua auto mentre percorreva la via principale. Fortunatamente solo un grande spavento, lei sta bene e nessuno ha riportato conseguenze. Un ringraziamento al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Misericordia di Regalbuto e all’UTC per il tempestivo intervento. L’ intervento di ripristino è appena terminato e la viabilità sulla via interessata è ripresa regolarmente”