La serata finita in tragedia, Enna piange Ugo, il ragazzo buono

Doveva essere una passeggiata in auto tra amici, ma si è trasformata in tragedia. Un’auto, con a bordo tre giovani, due dei quali di Enna, sta percorrendo la strada che costeggia l‘Autodromo di Pergusa, in tarda serata di ieri, quando, per cause ancora da chiarire, esce du strada, sbatte in un cancello, si ribalta e prende fuoco.

La tragedia

Il conducente della vettura e l’amico che siede acconto riescono a uscire dall’abitacolo, l’altro ragazzo, che si trovava nel sedile posteriore rimane intrappolato e viene avvolto dalle fiamme. Morirà bruciato. Vano il tentativo di aiuto da parte dei due amici, rimasti ustionati nel tentativo di estrarlo dalla macchina. Raccapricciante la scena che si sono ritrovati di fronte i Vigili del fuoco di Enna intervenuti per spegnere le fiamme. La vittima del tragico incidente si chiamava Ugo Vinci, 24 anni, studente della facoltà di Medicina dell’Università Dunarea de Jos ad Enna.

Un ragazzo buono

Un ragazzo modello, buono, lo definiscono gli amici, la cui vita si è spezzata nel più bello, in giovane età. Il sogno, a breve, di diventare medico, una vita di successo, adesso sono solo un ricordo. Una tragedia che ha lasciato attonita la città di Enna, gli amici e i conoscenti, ma che travolge soprattutto la famiglia di Ugo, papà e mamma, che oggi piangono disperatamente il loro unico figlio. Poi c’è la preoccupazione

e la disperazione di chi è rimasto in vita, il giovane alla guida, ricoverato all’Ospedale, così come chi sedeva accanto a lui, che dovrà rispondere sull’accaduto agli inquirenti.

L’inchiesta della Procura

Insomma, un dramma collettivo che tocca, in diverso grado e misura, le sensibilità di tutti. La Procura di Enna intanto ha aperto un’inchiesta e saranno interrogati i due giovani sopravvissuti. Le cause, va precisato, sono tutte da accertare, ma la tragedia ha riportato subito in mente le stragi del sabato sera.

Le giovani vite spezzate

Giovani vite spezzate a causa dell’alta velocità e, di conseguenza, famiglie e genitori devastati dal dolore. Si chiedono maggiori controlli, che nel territoro Ennese a dire il vero non mancano. Numerosi i posti di blocco delle forze dell’ordine, non solo il sabato sera, sia a Enna Bassa sia a Pergusa, al fine di scongiurare simili tragedie, tagliare sul nascere il pensiero, quello di molti giovani, che per divertirsi occorre esagerare. Un problema sociale che dovrà essere affrontato di continuo, con incontri che coinvolgano le famiglie e la scuola, perchè la vita è un dono molto prezioso per essere “buttato” via.