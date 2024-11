Polo liceale, Dipietro scarica La Porta, “la giunta è contro l’accorpamento”

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro scarica l’assessore La Porta per via della sua decisione di astenersi dal voto sul Polo liceale nonostante, come riferisce il primo cittadino, avesse avuto il mandato di pronunciarsi contro.

La presa di posizione del sindaco

“Sulla proposta di accorpamento dei licei Scientifico e Classico della nostra città ho il dovere di precisare che la mia posizione e dunque quella dell’intera amministrazione comunale e’ di convinta contrarietà alla proposta del Provveditore” spiega Dipietro, irritato per la scelta, evidentemente autonoma di La Porta, che ha contribuito ad avallare l’accorpamento del Farinato e del Colajanni, in quanto la proposta del Provveditore è passata con 5 voti a favore e 4 contrari.

Il caso politico

La decisione di La Porta apre, inevitabilmente, un caso politico nell’amministrazione Dipietro ed adesso si pone il tema della sua compatibilità nella stessa giunta.

“La Porta ha pasticciato”

“Di tale tenore è stato il mandato – dice il sindaco – che ho conferito all’Assessore La Porta che lo ha correttamente riportato nella dichiarazione a verbale poi però pasticciando, come ha onestamente ammesso, si è astenuto dal voto per un fair play istituzionale di cui non colgo appieno il senso e che comunque non condivido”.

“Chiarirò al Provveditore la volontà del Comune”

“Formalizzerò al Provveditore – dice Dipietro – la reale volontà dell’amministrazione comunale in modo che, quando in sede regionale si deciderà sulla proposta di accorpamento, al di là dell’esito formale del voto espresso, sia chiara la volontà del Comune di Enna e quindi del territorio di opporsi all’ennesimo tentativo di impoverirlo sul piano dell’istruzione e della cultura che dovrebbero essere invece rafforzati dai livelli regionali e nazionali e parteciperò personalmente ad ogni manifestazione finalizzata a convincere l’amministrazione regionale a desistere dal proposito di accorpare i due licei che costituiscono una pietra miliare nel percorso culturale della nostra collettività”.