La delegazione Unesco di Enna in missione a Parigi

Enna vicina a Parigi. In occasione della celebrazione dei 20 anni dalla fondazione del club Unesco di Enna una delegazione, composta anche da numerosi giovani, guidata dalla presidente Marcella Tuttobene, è volata nella capitale francese dove c’è la sede centrale dell’Unesco .

Rinsaldare i rapporti

“Un’occasione per rinsaldare i rapporti tra il club da me presieduto e la sede centrale, per rafforzare i rapporti e continuare a lavorare assieme per il benessere dei nostri territori” . A Parigi la delegazione è stata ricevuta anche dalle presidenti delle associazioni internazionali Uca , Unesco Comunità Accoglienza e la FICLU, Federazione Italiana Club e Centri Unesco, prima della inaugurazione di una mostra, ospitata dalla sede centrale dell’Unesco, firmata proprio da Marcella Tuttobene, dei suoi disegni del periodo in cui l’artista, oggi presidente dell’Unesco di Enna , ha vissuto nella capitale francese .

La testimonianza

“E’ stato bello rivedere le presidenti di Uca e Ficlu – dice Marcella Tuttobene – anche perché hanno manifestato la loro gioia nel ricordo della loro presenza ad Enna” . La presidente del club di Enna era accompagnata dall’archeologo Antonio Messina, chiamato a relazionare sul patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale di Enna.

Messina, “legame forte con Parigi”

“Ho toccato con mano la forza del legame tra il club di Enna e quello centrale di Parigi – dice Messina – E ho avuto conferma dell’ottimo lavoro svolto da Marcella , negli anni, a beneficio di un legame forte tra il capoluogo siciliano e la capitale francese che hanno portato a conoscere, ad Enna quegli ideali trasnazionali che porta avanti l’Unesco in tutto il mondo”