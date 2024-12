Paura a Enna per una fuga di gas, in azione i pompieri

Paura ad Enna, nella zona della chiesa Mater Ecclesiae, per via di una probabile fuga di gas. Sono stati alcuni residenti della zona insieme a dei passanti a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che stanno compiendo degli accertamenti per verificare il punto in cui potrebbe esserci una perdita.

Vigili del fuoco al lavoro

I pompieri hanno con se dei rilevatori allo scopo di intercettare la fuga di gas, il cui odore è percepito in modo chiaro. Non sono stati ancora adottati provvedimenti, molto dipenderà da quello che accerteranno i soccorritori