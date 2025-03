Nuovo morto di tumore a Valguarnera, sgomento nella comunità

Ancora un morto per un tumore a Valguarnera: questa volta a perdere la vita è stato un uomo di 48 anni. Una notizia dolorosa che ha scosso la comunità e lo stesso sindaco, Francesca Draià, ha manifestato il suo cordoglio e quello del paese per la famiglia della vittima. “Ho appena appreso la brutta notizia della perdita di un’altra giovane vita della nostra comunità. Mi dispiace moltissimo e sono vicina alla famiglia” ha scritto il capo dell’amministrazione locale sulla sua pagina social.

I dubbi della comunità

Ma in tanti si interrogano su questa striscia di morti a Valguarnera e nelle settimane scorse pure la Chiesa si è posta delle domande, in particolare don Samuel La Delfa, giovane viceparroco della Chiesa Madre di Valguarnera ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di fedeli che hanno parenti malati di cancro.

La richiesta di incontri con l’Asp

“Girando per le case dei miei parrocchiani, ricevendo telefonate in cui mi si chiedono preghiere e parlando con la gente sono venuto a conoscenza che diverse famiglie si ritrovano a combattere con un tumore, spesse volte anche in fase avanzato” aveva detto il sacerdote che si era fatto promotore di favorire un incontro in parrocchia tra i vertici dell’Asp di Enna ed i cittadini per capire questo fenomeno. Peraltro, lo stesso sindaco si era detto disponibile per un incontro con il direttore generale dell’Asp Mario Zappia ed l’assessore regionale alla sanità Danila Faraoni