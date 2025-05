Truffa da 13 mila euro a Troina, giovane arrestato

Sventato il tentativo di truffa messo in atto da un giovane catanese di 28 a danno di una donna

anziana troinese del quartiere Ramosuso. Non ha calcolato che a Troina, un piccolo paese dove tutti si

conoscono, un forestiere non passa inosservato.

La segnalazione ai carabinieri

Se poi, per il suo aspetto e per come si atteggia, il forestiero suscita qualche sospetto, la gente non esita un istante a segnalarlo ai Carabinieri, che intervengono tempestivamente. Ed esattamente quello che è capitato allo sprovveduto truffatore catanese che ha bussato alla porta dell’anziana donna presentandosi come carabiniere.

La truffa del finto carabiniere

Qualche giorno prima, l’anziana donna era stata contatta telefonicamente da un tale che si è qualificato come carabiniere per dirle che suo figlio aveva provocato un danno, che doveva risarcirlo se voleva sottrarlo alla condanna in carcere. Le ha detto pure che sarebbe venuto a Troina qualcuno a trovarla per ritirare il denaro per risarcire il danno. L’anziana donna aveva in casa 13 mila euro, che consegna al truffatore, che viene visto entrare ed uscire dall’abitazione con un fare sospetto.

Soldi restituiti alla donna

Ad aspettarlo fuori c’erano i carabinieri, che erano stati avvertiti da cittadini dell’insolita presenza a Ramosuso di un forestiero mai visto. Mentre stava avvicinandosi all’auto per fare ritorno a Catania con i soldi fattisi consegnare dall’anziana donna con l’inganno, i carabinieri lo fermano, per un controllo, e gli trovano nelle tasche dei pantaloni i 13 mila euro che hanno restituiti all’anziana donna. Il giovante truffatore catanese è stato arrestato.