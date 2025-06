Lutto a Enna, morto il maresciallo dei carabinieri Parasiliti Molica

E’ scomparso ieri ad 84 anni Tindaro Parasiliti Molica, carabiniere in pensione, uomo molto noto ad Enna, che lascia la moglie, i due figli ed i due nipoti. Originario del Messinese, negli anni Sessanta si trasferì ad Enna per prendere servizio al comando provinciale dell’Arma, rimanendoci fino alla pensione.

La passione per lo sport

Una vita molto attiva quella del sottufficiale dei carabinieri, soprattutto nel campo dello sport: ha coltivato negli anni la sua passione per le arti marziali, in particolare per il judo. Una famiglia piuttosto in vista ad Enna: la figlia, Eleanna, è un affermato avvocato, nota per le sue battaglie civili e per la difesa ad Antonio Messina, mentre il figlio, Antonello, è un ufficiale dei carabinieri in servizio a Palermo.

I funerali

I funerali si terranno nel pomeriggio del 4 giugno alle 16 nella chiesa di Sant’Anna dove sarà presente una rappresentanza dei carabinieri che predisporranno un picchetto.