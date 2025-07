Incendio infinito a Capodarso, rogo a Piazza, aziende minacciate dalle fiamme (VIDEO)

L’incendio divampato sopra la galleria della A19 Fortolese , territorio di Villarosa, 4 giorni fa, e che ieri aveva raggiunto Capodarso avanza sulla strada per Caltanissetta che porta allo svincolo nisseno.

I mezzi aerei

Le fiamme hanno devastato chilometri di montagna ed ora si è diviso in due tronconi, quello di Capodarso e quello verso Caltanissetta. Sul posto vigili del fuoco, forestali e protezione civile di Enna con due canadair e tre elicotteri, di cui uno pesante.

Fiamme nel territorio di Piazza Armerina

Stanotte il fronte di fuoco ha raggiunto gli 8 chilometri. Un incendio si è anche registrato in contrada Gennavì, nel territorio di Piazza Armerina: sono state minacciate alcune aziende agricole della zona ma per fortuna non ci sarebbero state delle conseguenze.