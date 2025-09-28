Rete stradale, Draià, “5,5 milioni per l’Ennese, merito di Salvini e della Lega”

“Alla provincia di Enna arrivano 5.512.581,13 euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete stradale provinciale”. Lo afferma, in una nota, il commissario provinciale di Enna della Lega, Francesca Draia, per cui le risorse sono frutto del “lavoro della Lega – Salvini Premier e dell’impegno del ministro Matteo Salvini, che ancora una volta dimostra attenzione vera verso la Sicilia e il Mezzogiorno”.

Come saranno spese le risorse

Nella tesi del commissario della Lega, nonché sindaco di Valguarnera, le risorse porteranno “strade più sicure, mobilità migliore, sostegno a imprese, turismo ed economia locale”. Allo stesso tempo, Draià lancia una stoccata: “Mentre altri parlano, la Lega porta risorse concrete e costruisce soluzioni. È solo l’inizio: continueremo a batterci perché Enna abbia il ruolo che merita in una Sicilia che vuole crescere”.

La ripartizione dei soldi

Il commissario della Lega di Enna specifica che “il provvedimento del MIT guidato da Salvini stanzia oltre 93 milioni per la Sicilia, parte di un piano nazionale da 1 miliardo di euro”. Ecco la ripartizione: Agrigento: 8.088.526,79; Caltanissetta: 6.259.643,74; Catania: 16.442.729,87; Enna: 5.512.581,13; Messina: 16.978.932,94; Palermo: 17.088.440,35; Ragusa: 5.715.182,20; Siracusa: 8.970.915,25; Trapani: 8.602.004,24