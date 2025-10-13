Topi in città, il Comune, “derattizzazioni eseguite, non si possono fare nelle proprietà private”

Il servizio di derattizzazione è stato eseguito dalla ditta incaricata dal Comune di Enna laddove sono arrivati negli uffici del Municipio le segnalazioni via pec o in altre forme. E’ quanto emerge, in sostanza, in una nota dell’amministrazione comunale in merito alla segnalazioni della presenza di topi in città da parte di diversi residenti, sia di Enna Alta che di Enna Bassa.

L’ultimo intervento nella zona di Balata

“La ditta incaricata, ad ogni richiesta produce “scheda di avvenuto – si legge nella nota del Comune di Enna – intervento” debitamente registrata con protocollo riportante le specifiche di ogni singolo intervento. L’ultimo intervento in ordine di tempo, è stato effettuato in data 8-10-2025 dalla “Balata” alla Via Roma su tutti i tombini presenti, quale intervento programmato”.

Derattizzazione non in proprietà private

L’amministrazione comunale precisa, però, che “la ditta incaricata può operare esclusivamente nelle infrastrutture di pertinenza del Comune e non in proprietà private”, per cui il Comune “invita la cittadinanza ad inoltrare apposta segnalazione, anche per le vie brevi, al Servizio Ambiente del Comune di Enna, in modo da consentire il necessario intervento di derattizzazione”.

