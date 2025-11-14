Il sindaco romanziere premiato a Como

Il romanzo “Cenere” di Vincenzo Giuseppe Baldi, sindaco di Gagliano, continua a riscuotere successi in giro per l’Italia. Lo scorso luglio aveva ricevuto il “Premio letterario internazionale Cosenza città federiciana”. Adesso risale la penisola fino a Como, dove qualche giorno fa ha ricevuto il “Premio Letterario Internazionale Città di Como”.

“Un premio prestigioso”

“Se c’è un premio letterario particolarmente importante e ambito -dice l’autore – questo è certamente il Premio Letterario Internazionale Città di Como. E se esiste una gioia particolarmente grande è certamente quella che ho provato l’8 novembre scorso da finalista, uno dei 4, del suddetto Premio”.

L’emozione di Baldi

“Cenere” e il suo book trailer hanno conquistato il nord Italia e di questo è particolarmente fiero Baldi, che è anche sindaco di Gagliano, per aver portato con sé la Sicilia e Gagliano oltre i confini regionali. “Tutti assieme, con me – ha aggiunto – ciascuno a suo modo, nella splendida cornice della Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, travolti dal vento di un’emozione unica e indescrivibile. Grazie di cuore alla prestigiosa giuria e alla città di Como per la calorosa accoglienza”.