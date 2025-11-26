Enna calcio, si è dimesso il segretario Bellomo “Lascio per impegni di lavoro e istituzionali”
Enna-Cronaca - 26/11/2025
Si è dimesso da segretario generale dell’Enna calcio Roberto Bellomo. Un incarico che aveva assunto nell’agosto del 2023 all’alba della trionfale promozione in serie D della squadra gialloverde dopo ben 34 anni di assenza.
Le ragioni
Nel dicembre dello scorso anno, Roberto Bellomo è stato eletto presidente regionale dell’Aiac, l’associazione degli allenatori di calcio. “Lascio per impegni di lavoro, peraltro l’incarico all’associazione allenatori mi assorbe tanto, per cui ho deciso di chiudere l’esperienza con l’Enna calcio” dice Bellomo a ViviEnna.
Il divorzio con Lo Monaco
Un’altra separazione in casa gialloverde si è registrata nel settembre scorso: dopo poche giornate dall’inizio del campionato di serie D, la Plm management, riconducibile all’ex ad del Catania calcio, Piero Lo Monaco, ha reciso l’accordo con il club per diversità di vedute, soprattutto sulle scelte tecniche riconducibili all’allenatore, Francesco Passiatore.
Il taglio dei calciatori
Nel corso della stagione, sono stati chiusi i rapporti con alcuni calciatori, tra cui Nicolò Meringolo, Kevin Testagrossa e Joao Mendes Vaz Brandao.