Valguarnera al voto, per il candidato sindaco nel Centrodestra “ballottaggio” tra Lega e FdI

Verso le elezioni di primavera a Valguarnera. Assodato che il candidato sindaco dell’opposizione, o meglio dire del campo largo, sarà Angelo Bruno, anche se ancora nulla è stato ufficializzato, ed appurato che Giuseppe Interlicchia ex PD ed ex ragioniere capo del Comune, concorrerà anch’egli (ne abbiamo parlato nei giorni scorsi), rimane ancora l’incognita su chi sarà il successore della sindaca uscente Francesca Draià, attuale commissario provinciale della Lega.

Angelo Bruno con il fronte dell’opposizione a Draià

Angelo Bruno, dopo il passo indietro di Filippa D’Angelo, altra probabile outsider, (che ha detto arrivederci alla politica attuale visto che non si riconosce nelle contumelie esistenti), ha dalla sua l’apporto di tre forti colleghi di cordata che rispondono al nome dei PD Giuseppe Speranza e Luca Bonanno, di Filippa Greco DC nonché di un nutrito gruppo di politici d’area e gente comune che ne hanno condiviso la scelta.

La scommessa di Interlicchia

Per Giuseppe Interlicchia che non appartiene ad alcuno degli schieramenti avversi è invece una corsa a sé e contro il tempo per accaparrarsi in lista gente “di peso elettorale”. Come si evince stiamo parlando di liste civiche che vuoi o non vuoi sono condizionate dai partiti e dagli schieramenti politici. E se sulla scelta di Bruno è probabile che questi avranno dato il benestare, la stessa cosa dovrebbe avvenire per lo schieramento avverso targato Draià, quest’ultimo più annoverabile nell’area di centrodestra.

La sindaca sulle spine per una terza candidatura

Ma qui tuttavia c’è ancora un nodo da sciogliere. La sindaca uscente infatti ha dichiarato urbi et orbe che in caso di 3^ mandato (dubbio ancora non risolto dalla la Regione) sarà ancora lei a candidarsi a sindaco, in caso contrario non abbandonerà la scena e si candiderà come consigliere comunale. Sono in tanti negli ambienti politici a scommettere che nel caso in cui la Regione dovesse lasciare le cose come stanno sarà lei a nominarsi il suo successore (ipotesi che però non trova conferme).

Lega e FdI

Tuttavia sapendo come ragionano i partiti, è molto probabile che questi chiederanno un tavolo di discussione e concertazione, per decidere a quale candidato affidarsi. E considerato che quelli rappresentati a Valguarnera, nell’ambito del centrodestra, sono la Lega con il presidente del consiglio comunale Enrico Scozzarella e la sindaca uscente Draià che svolge anche l’importante ruolo di commissario provinciale, in aggiunta a Fratelli d’Italia con il vicesindaco Gianluca Arena e l’assessore Carmelo Auzzino, non è escluso che per la carica a primo cittadino il partito di Meloni chieda l’alternanza con uno dei due nomi sopracitati, Arena o Auzzino.

Fermo restando che potrebbero attingere anche ad un nome della società civile. Chiaramente, siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma a rigor di logica visto quanto sta succedendo in altre città e principalmente nel capoluogo, l’ipotesi “alternanza” non è da escludere.