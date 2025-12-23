L’area del lago di Pozzillo trasformata in pista: il sindaco denuncia corse clandestine

Il sindaco di Regalbuto, Vittorio Angelo Longo, è intervenuto con fermezza per richiamare l’attenzione su quanto sta accadendo nell’area del lago Pozzillo, in particolare in contrada Timpone Medico. Secondo quanto evidenziato, una zona sottoposta a vincoli e con divieto di transito veicolare sarebbe stata più volte utilizzata in modo improprio come vera e propria pista per gare automobilistiche clandestine.

La denuncia

Il primo cittadino ha ricordato che l’accesso è consentito esclusivamente ai proprietari dei terreni a valle e solo per attività autorizzate, precisando come la presenza di una barra di interdizione renda ancora più grave ogni violazione. L’uso dell’area per attività motoristiche non autorizzate è stato definito senza ambiguità “inaccettabile”, non solo per il rischio alla sicurezza, ma soprattutto per i danni arrecati a un contesto ambientale di grande valore.

I controlli

Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato che tali comportamenti non sono semplici infrazioni, ma violazioni perseguibili a norma di legge. Per questo motivo ha annunciato l’attivazione di controlli mirati da parte delle autorità competenti, con l’obiettivo di porre fine a pratiche che nulla hanno a che vedere con il rispetto del territorio.

Il messaggio si chiude con un richiamo netto al senso civico e alla responsabilità collettiva: il lago Pozzillo non è uno spazio da sfruttare senza regole, ma un patrimonio ambientale comune che va tutelato oggi per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni.