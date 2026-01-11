Paraná e Leonforte celebrano 35 anni di gemellaggio nel segno delle radici siciliane

Ricorre il 35° anniversario del gemellaggio tra la città argentina di Paraná e Leonforte, in provincia di Enna. Un legame istituzionale e culturale che affonda le sue radici nella forte presenza di discendenti siciliani in Argentina e che, nel tempo, ha contribuito a rafforzare i rapporti tra le due comunità.

Il gemellaggio

Il gemellaggio fu avviato nel 1991 grazie soprattutto all’impegno del professor Salvatore Rindone, di origine leonfortese, che durante una visita a Paraná rimase colpito «dalla grande quantità di discendenti di Leonforte presenti in città» e promosse l’idea di un’unione formale tra i due centri. Un progetto che trovò sostegno istituzionale e il contributo determinante dell’Associazione Famiglie Siciliane di Paraná.

Il presidente dell’associazione

L’associazione, che oggi è presieduta da Francisco Pedro Salamone, ebbe un ruolo attivo nella nascita del gemellaggio e partecipò anche alla firma dell’accordo. In una nota diffusa per l’anniversario, l’associazione sottolinea come «il gemellaggio rappresenti molto più di un atto formale: è il riconoscimento di una storia comune fatta di migrazioni, sacrifici e identità condivisa».

Per celebrare la ricorrenza è stata predisposta una dichiarazione istituzionale congiunta, concordata dai sindaci delle due città, Rosario Romero per Paraná e Piero Livolsi per Leonforte. Dalla capitale della provincia di Entre Ríos, la Direzione delle Collettività e della Cooperazione Internazionale, guidata da Sebastián Tommasi, ha promosso inoltre la realizzazione di alcune fotografie e di un video commemorativo dedicato ai 35 anni di gemellaggio.

L’Unione delle Collettività della provincia di Entre Ríos

All’iniziativa ha partecipato anche l’Unione delle Collettività della provincia di Entre Ríos, a conferma del valore simbolico e culturale dell’evento. «Questo anniversario rinnova un ponte tra le due sponde dell’oceano», evidenzia l’Associazione Famiglie Siciliane di Paraná, ricordando come il gemellaggio abbia contribuito nel tempo a «mantenere vivo il legame con la terra d’origine e a trasmetterlo alle nuove generazioni».

Un riconoscimento particolare è stato espresso anche nei confronti di Laura Moro, consigliera del Com.It.Es. di Rosario e cittadina onoraria di Leonforte, che prese parte agli eventi legati al gemellaggio, così come ai sindaci dell’epoca della firma dell’accordo: Giuseppe Bonanno per Leonforte e Mario Moine per Paraná.

A trentacinque anni dalla sua nascita, il gemellaggio tra Paraná e Leonforte continua a rappresentare un esempio di cooperazione internazionale fondata sulla memoria, sulla cultura e sul senso di appartenenza che unisce comunità distanti geograficamente ma vicine per storia e tradizioni