Stop agli incidenti mortali a Nissoria, sindaco dispone il senso unico: “Si rispetti ordinanza”

Frenare la catena di incidenti stradali, tra cui mortali. È questa la ragione per cui il sindaco di Nissoria, Rosario Colianni, ha disposto un provvedimento urgente – il senso unico di circolazione – per la pericolosa strada di contrada Pirito. La misura prevede l’installazione di nuova segnaletica, dispositivi di rallentamento della velocità e controlli più serrati, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni che quotidianamente percorrono l’arteria.

I percorsi

In base alle nuove indicazioni stradali, chi proviene dalla SS121 e dalla contrada Perciata potrà immettersi regolarmente nella Via Madre Teresa di Calcutta (contrada Pirito), ma dovrà obbligatoriamente uscire sulla SS117, compresi i residenti. L’obiettivo è ridurre il traffico veicolare in quel tratto e prevenire nuovi incidenti.

L’appello del sindaco

“L’invito che faccio ai residenti e ai tanti automobilisti che transitano in questa zona è di rispettare rigorosamente tale ordinanza”, sottolinea il sindaco Colianni. Il provvedimento prevede inoltre il monitoraggio costante della strada tramite telecamere e interventi di manutenzione mirati, in collaborazione con le autorità locali e le forze dell’ordine