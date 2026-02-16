Pd di Leonforte, la nuova squadra del segretario Livolsi

Il Partito Democratico di Leonforte avvia una nuova fase organizzativa con il rinnovo degli organi esecutivi e la nomina della segreteria cittadina. Una scelta che si inserisce in un contesto in cui il Pd rappresenta la principale forza di governo locale, esprimendo il sindaco, la giunta, una solida presenza in Consiglio comunale e un rappresentante al Libero Consorzio comunale di Enna.

Il ruolo politico

Il direttivo ha indicato la necessità di rafforzare il ruolo politico del partito, distinguendo in modo chiaro tra la gestione amministrativa – affidata agli organi istituzionali – e la funzione di indirizzo e visione strategica che spetta alla forza politica di riferimento.

«Se l’amministrazione è chiamata alla gestione quotidiana, al partito compete il compito di elaborare la prospettiva di lungo periodo e mantenere vivo il rapporto con il tessuto sociale», viene sottolineato in una nota diffusa dal circolo. La nuova segreteria, secondo quanto dichiarato, nasce con l’obiettivo di «affiancare e stimolare l’azione dei rappresentanti nelle istituzioni, garantendo un orizzonte politico chiaro».

La composizione ed il ricambio generazionale

Alla guida restano il segretario Gaetano Livolsi e il vicesegretario Antonio Barbera. Con loro entrano nella squadra Angelo Fichera, responsabile Organizzazione, Marco D’Angelo con il ruolo di Tesoriere, Giuseppe Baja per il settore Scuola e Università, Francesca Stella con delega a Politiche di Genere e Diritti e Carmelo Barbera, neoeletto segretario provinciale dei Giovani Democratici, che si occuperà dell’Iniziativa politica.

La composizione della segreteria evidenzia un investimento sul ricambio generazionale. L’età media del gruppo dirigente, infatti, risulta inferiore a quella della precedente segreteria guidata da Adriano Licata. Una scelta che, secondo il Pd, risponde all’esigenza di «coniugare esperienza amministrativa e nuove energie», in una fase considerata strategica per il futuro della città.

Il passaggio di testimone è stato sostenuto anche dall’attuale vicesindaco e assessore Licata, che avrebbe favorito il percorso di rinnovamento interno. Per il partito si tratta di una «scelta di lungimiranza politica», volta a consolidare l’azione di governo e al tempo stesso a rafforzare il radicamento nel territorio.