Vigili del fuoco, celebrato l’87° anniversario del Corpo, targa alla memoria di Palmigiano

Una giornata di celebrazione, memoria e rinnovato impegno al servizio della collettività ha segnato oggi a Enna la prima Festa del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, organizzata in occasione dell’87° anniversario della sua istituzione.

La cerimonia

La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti delle istituzioni locali e di numerosi cittadini, che hanno voluto testimoniare vicinanza e riconoscenza agli uomini e alle donne impegnati quotidianamente nelle attività di soccorso tecnico urgente, prevenzione incendi, protezione civile e tutela della pubblica incolumità.

Il ricordo

Momento particolarmente toccante è stata la consegna di una targa alla memoria del Capo Squadra Volontario Arturo Palmigiano, ricordato come esempio di dedizione, passione e autentico spirito di servizio. Nel corso della commemorazione è stato sottolineato il suo instancabile impegno e il profondo senso del dovere che ne hanno contraddistinto l’operato, lasciando un segno indelebile nella comunità e all’interno del Corpo. La targa è stata consegnata ai familiari dal Prefetto di Enna.

Il comandante

Nel suo intervento, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna ha evidenziato come «la celebrazione rappresenti non solo un momento commemorativo, ma soprattutto un’occasione per rinnovare l’impegno del Corpo verso la comunità. Ogni intervento svolto dai nostri operatori è animato da senso del dovere, competenza e profondo spirito di servizio. Questo anniversario testimonia una storia fatta di sacrificio, professionalità e vicinanza concreta ai cittadini, valori che continueranno a guidare l’azione del Comando Provinciale anche nelle sfide future».

A conclusione della manifestazione sono state consegnate le Croci di anzianità e i diplomi di lodevole servizio al personale in quiescenza, quale segno tangibile di riconoscenza per l’attività svolta nel corso della carriera e per il contributo offerto alla sicurezza del territorio.

L’87° anniversario ha rappresentato, infine, un momento di riflessione sull’evoluzione del Corpo e sul costante percorso di miglioramento delle capacità operative e della risposta alle emergenze, in un contesto sempre più complesso e dinamico.