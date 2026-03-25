A Leonforte i campi da tennis sono gratuiti: accordo tra Comune e società sportiva

A Leonforte lo sport torna a essere, prima di tutto, uno spazio aperto. Con un’iniziativa che punta a coniugare accessibilità e promozione dell’attività fisica, il Comune rimette a disposizione della collettività i campi da tennis di contrada Mongiafora, gratuitamente e su prenotazione.

Quando è possibile giocare gratis

La novità riguarda in particolare uno dei due campi presenti nell’impianto, che sarà fruibile senza costi nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. L’accesso è consentito a tutti i cittadini, anche non tesserati, con l’obiettivo dichiarato di avvicinare al tennis un pubblico più ampio possibile, compresi coloro che vogliono praticarlo in modo amatoriale.

L’intesa

Alla base dell’iniziativa c’è un accordo di collaborazione tra il Comune di Leonforte e il Tennis Club locale, una sinergia che ha consentito di riaprire gli spazi sportivi pubblici a una fruizione più inclusiva. Un passaggio che valorizza, da un lato, il ruolo dell’associazionismo sportivo sul territorio e, dall’altro, la funzione sociale degli impianti comunali.

Il sindaco Livolsi

Il sindaco Piero Livolsi sottolinea proprio questo aspetto: «Gli impianti del Comune tornano nella disponibilità della collettività tutta con fruizione gratuita, per garantire l’accesso a tutte le fasce sociali». Un’iniziativa che, nelle intenzioni dell’amministrazione, punta non solo a incentivare la pratica sportiva, ma anche a rafforzare il legame tra cittadini e spazi pubblici.



Non manca, infine, il riconoscimento all’attività del Tennis Club di Leonforte, protagonista negli anni di risultati sportivi rilevanti. Un elemento che rende l’accordo ancora più significativo, inserendolo in un contesto già dinamico dal punto di vista agonistico, ma ora più aperto anche alla partecipazione diffusa.

Foto tratta dalla pagina Facebook del Tc di Leonforte

