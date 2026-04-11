Incendio nella notte a Valguarnera: bruciate 3 auto in via Toscana

Incendio nella notte a Valguarnera dove tre autovetture in sosta sono state coinvolte da un rogo divampato in via Toscana.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piazza Armerina

I danni

Le fiamme hanno interessato i mezzi parcheggiati lungo la strada, provocando danni ancora in fase di quantificazione.

L’intervento dei soccorritori ha evitato che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o alle abitazioni vicine.Non si registrano feriti. Resta tuttavia alta l’attenzione per la natura dell’episodio.

Le indagini

Sulle cause che hanno originato il rogo sono in corso accertamenti.Gli investigatori non escludono al momento alcuna ipotesi.Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri.I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Al vaglio eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.Saranno inoltre raccolte testimonianze utili a ricostruire quanto accaduto.La situazione è tornata alla normalità nelle prime ore del mattino.