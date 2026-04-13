Settimana Europea Federiciana, tutto pronto per la ventesima edizione

Al via il prossimo 4 maggio, al Teatro Comunale F. P. Neglia, la XX edizione della Settimana Europea Federiciana, appuntamento che celebra la tradizione medievale e il dialogo culturale nel capoluogo ennese.

I venti anni

La rassegna taglia il traguardo dei vent’anni, confermandosi tra gli eventi identitari più rilevanti del territorio. La cerimonia inaugurale, prevista alle 19, sarà dedicata alla presentazione del programma e delle Giornate federiciane di luglio, con un concerto del Liceo musicale cittadino.

Nel corso della serata saranno ripercorse le tappe principali della manifestazione, tra testimonianze e contributi audiovisivi. Previsto un momento commemorativo per Erina Cameli e un focus sulla nascita del Palio dei Quartieri, oltre al richiamo ai riconoscimenti istituzionali ottenuti, tra cui l’Alto Patronato del Quirinale.

I temi

Al centro dell’edizione 2026 anche i temi dell’integrazione e della convivenza. La presidente della Casa d’Europa di Enna, Cettina Rosso, ha annunciato la premiazione degli studenti distintisi come “costruttori di pace” e un riconoscimento al liceo musicale Liceo Musicale Colajanni-Farinato per il contributo educativo e culturale.

Direzione artistica a Messina

La direzione artistica è affidata ad Antonio Messina, con il coordinamento delle attività scolastiche curato da Maria Renna, Lucrezia La Paglia e Manuela Acqua. Coinvolte numerose associazioni e istituzioni locali, tra cui il Comune e il Libero Consorzio.

Il calendario

Il calendario prevede incontri culturali, laboratori sulle arti medievali, concerti e iniziative divulgative in diversi luoghi simbolo della città, come la Torre di Federico e il chiostro di Montesalvo. Tra gli appuntamenti principali, la Festa dell’Europa del 9 maggio e la consegna del Premio Federico II allo studioso Sergio Fabbrini.

La manifestazione proseguirà poi a luglio con il mercato storico, il Palio dei quartieri e il corteo federiciano, rievocando la figura di Federico II di Svevia. Obiettivo degli organizzatori è consolidare il ruolo della Settimana Federiciana come strumento di valorizzazione culturale e turistica del territorio.