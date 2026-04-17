Viabilità a Enna Bassa: realizzato varco sulla Statale 561, Trovato: “Finalmente, dopo 3 mesi”

Dopo oltre tre mesi di criticità strutturali e pesanti disagi alla circolazione, la zona dell’ospedale di Enna ritrova un collegamento diretto con il quartiere Ferrante. È stato infatti realizzato un varco sulla strada statale 561, una soluzione tecnica sollecitata dal consigliere comunale di opposizione Giuseppe Trovato per bypassare l’interruzione di via Civiltà del Lavoro, colpita da una frana a seguito del ciclone Harry

Fino a questo intervento, i residenti del quartiere Ferrante erano stati costretti a lunghi percorsi alternativi, con il traffico che si riversava interamente verso la zona di Santa Lucia, causando congestioni insostenibili, specialmente nell’area universitaria e scolastica

Le dichiarazioni del consigliere Trovato in Consiglio comunale

Nel corso della seduta dedicata alla votazione del rendiconto, il consigliere Trovato è intervenuto per esprimere soddisfazione, pur evidenziando alcuni aspetti tecnici da perfezionare.

“Volevo ringraziare l’amministrazione per avere finalmente, dopo più di tre mesi, consentito l’apertura di un varco che collegherà l’intero quartiere di Ferrante con Enna Bassa e Pergusa” ha dichiarato Trovato durante il suo intervento. Il consigliere ha sottolineato come, fino al giorno precedente, “l’intero traffico risultasse assolutamente congestionato”, bloccato e tutto riversato sulla parte verso Santa Lucia”

Trovato, che ha testato personalmente il nuovo passaggio prima di recarsi in aula, ha però segnalato una criticità immediata: “C’è un piccolo problema nell’inversione” ma il consigliere ha confermato di aver già allertato la Polizia Municipale per quello che definisce un “accorgimento banale” ma necessario per garantire la sicurezza e la fluidità del transito

Prospettive future e messa in sicurezza

Sebbene il varco rappresenti una “apertura davvero importante e strategica”, la sfida per la mobilità cittadina resta legata al ripristino definitivo di via Civiltà del Lavoro. L’amministrazione Dipietro ha stimato in 1,5 milioni di euro la somma necessaria per il totale consolidamento dell’area, una cifra che richiede il supporto finanziario della Regione In ottica futura, Trovato ha auspicato che l’inserimento di nuove somme nel piano triennale delle opere pubbliche possa portare alla realizzazione di un collegamento stabile tra Ferrante e Santa Lucia