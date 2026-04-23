Antiriciclaggio, confronto tra professionisti, Guardia di Finanza e sistema bancario

Si è svolto martedì 21 presso il salone della CCIAA Palermo-Enna, il convegno dal titolo “Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo negli studi dei commercialisti e degli esperti contabili – Le novità del 2025 e l’autovalutazione di studio da aggiornare”, registrando una partecipazione numerosa e attenta da parte dei professionisti del territorio. L’incontro ha rappresentato un importante momento di approfondimento e confronto su un tema oggi centrale per la professione, evidenziando il ruolo sempre più strategico del commercialista quale presidio di legalità e corretto funzionamento del sistema economico.

Di altissimo profilo gli interventi dei relatori. Il Tenente Colonnello Mario Grasso, Comandante del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Enna, ha offerto un contributo di grande interesse illustrando i poteri della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio, con un taglio operativo e concreto, soffermandosi sulle attività ispettive e sui principali ambiti di attenzione nei confronti degli studi professionali.

La Dott.ssa Giuseppina Spanò, dell’ODCEC di Palermo, ha approfondito le Regole tecniche emanate dal CNDCEC a gennaio 2025, con particolare riferimento alla nuova analisi nazionale del rischio e ai riflessi sull’autovalutazione di studio, evidenziando la necessità di un aggiornamento puntuale entro i termini previsti. Il Dott. Antonio Fazio, Responsabile Area Controlli e referente interno AML della BCC La Riscossa di Regalbuto, ha portato il punto di vista del sistema bancario, analizzando gli adempimenti e i presìdi antiriciclaggio nel settore degli intermediari finanziari, offrendo spunti di riflessione molto utili anche per l’attività quotidiana degli studi.

Nel corso dell’evento è emersa con forza l’importanza di una formazione strutturata e diffusa all’interno degli studi professionali, che coinvolga non solo i titolari ma anche collaboratori e dipendenti, al fine di garantire un’efficace applicazione delle procedure e un presidio concreto del rischio. Il Presidente dell’Ordine, dott. Marco Montesano, nel suo intervento ha ringraziato il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, Colonnello Fulvio Marabotto, per aver dato la propria disponibilità all’organizzazione dell’evento ed ha sottolineato come “il ruolo del commercialista non possa più essere considerato meramente tecnico, ma debba essere interpretato come un vero e proprio ruolo di responsabilità nel sistema economico, a tutela della legalità e della trasparenza”.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i relatori per l’elevato livello degli interventi e ai numerosi partecipanti, a conferma della crescente attenzione della categoria verso i temi dell’antiriciclaggio e del contrasto ai fenomeni di finanziamento del terrorismo. L’evento si inserisce in un percorso più ampio promosso dall’Ordine, volto a rafforzare competenze, consapevolezza e qualità dell’azione professionale, in un contesto normativo e operativo in continua evoluzione.