Catania protagonista della transizione green e digitale, start up e istituzioni insieme grazie ad EcoDigital

Domani alle 16 presso la sede Ars di Via Etnea 71 a Catania l’evento promosso dalla deputata regionale M5s, Jose Marano e dal Presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecorario Scanio, per favorire l’interscambio di idee e best practice.

La Rete EcoDigital torna a Catania: attivisti, imprese, startup e istituzioni si incontreranno domani, a partire dalle 16, presso la sede Ars di Via Etnea n. 71 per una nuova e stimolante occasione di confronto e di scambio per la realizzazione di progetti e azioni concrete che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale e dell’innovazione.

Promotori della campagna EcoDigital in Sicilia sono la deputata regionale M5s Jose Marano, in qualità di presidente dell’Intergruppo parlamentare EcoDigital all’Assemblea regionale Siciliana, e Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde.

“La sfida della transizione ambientale e tecnologica – dice Marano – va supportata, sostenuta. Altrimenti diventa impossibile affrontarla e vincerla. Ecco perché quello di domani rappresenta un appuntamento fondamentale per portare avanti non solo le nostre idee ma anche le iniziative legislative che possono rendere concrete quelle idee”.

“Il nostro Paese è ricco di talenti che spesso non vengono adeguatamente valorizzati – spiega Pecoraro Scanio – Noi siamo qui per creare occasioni, opportunità che possano dare finalmente voce a tutte quelle realtà professionali e imprenditoriali che pur avendo competenze e valore, non riescono ad emergere. Noi vogliamo invece che diventino valore aggiunto per l’ambiente, per il nostro territorio e per la nostra economia”.



